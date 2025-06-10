Бучукури: У партии «Гахария — За Грузию» есть свой план, которому она спокойно следует

10.06.2025 13:59





«Мы уже прошли этот этап по участию/неучастию в выборах и точно не собираемся возвращаться назад, сейчас главная задача нашей команды — обсуждение нейтральных, беспартийных, неполитических кандидатов», — заявила член партии «Гахария — За Грузию» Анна Бучукури.



По словам Бучукури, у партии «Гахария — За Грузию» есть свой план, которому она спокойно следует.



«Заявления «Национального движения» не имеют для нас никакого значения, они могут делать что хотят, остальные могут продолжать ругаться как хотят. Это вообще не имеет значения. Мы прошли этот этап по участию/неучастию. Общество узнало о нашем решении еще два месяца назад. Я не могу вам сказать, какое решение примет «Лело». Надеюсь, что они примут рациональное решение. Что касается кандидатов, то мы намного впереди. Решение сначала должны принять эти партии», — заявила Бучукури.











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