TI: Версия СГБ Грузии о задержании неправдоподобна — в деле похищения Бачиашвили участвовала и Georgian Airways

10.06.2025 13:59





НПО Transparency International (TI) опубликовала правовую оценку по делу экс-гендиректора Фонда соинвестирования Георгия Бачиашвили, в октором говорится, что версия событий, представленная СГБ Грузии о задержании Бачиашвили, который передвигался по так называемой «зеленой зоне» вблизи грузино-армяно-азербайджанской границы, неубедительна.



Эксперты отметили, что человек, бежавший за границу «из-за угроз смерти в тюрьме», не вернулся бы, чтобы прогуляться у границы Грузии.



«Тревожно, что противоправные действия Бидзины Иванишвили теперь выходят за пределы границ и юрисдикции Грузии. Чтобы отомстить личному политическому оппоненту, в цепочку незаконных действий, очевидно, вовлечены не только государственные структуры, но и иностранные спецслужбы и частные компании», — заявляют в НПО.



Среди прочего, TI рассказывает о предполагаемом участии авиакомпании Georgian Airways в упомянутом деле. Согласно отчету, это неудивительно, если учесть связи компании с партией «Грузинская мечта» и связями с Россией. Правозащитники пришли к выводу: подтверждается, что 26 мая Георгий Бачиашвили был доставлен в Грузию на VIP-борту Georgian Airways.



НПО указывает на то, что практика похищения людей из иностранных государств является отличительной чертой авторитарных и диктаторских режимов. И в связи с этим в качестве первого, ставшего известным в Грузии, случая называют дело Афгана Мухтарлы — азербайджанского журналиста, «вызвавшее международный резонанс и, в конечном счете, решение Европейского суда по правам человека в Страсбурге».



«Дело Георгия Бачиашвили, по-видимому, является продолжением этой пагубной тенденции. Версия событий, представленная Службой государственной безопасности (СГБ), неубедительна. Человек, бежавший за границу из-за угроз расправы в тюрьме, вряд ли вернулся бы на прогулку у границы Грузии.



Вызывает тревогу тот факт, что противоправные действия Бидзины Иванишвили теперь выходят за пределы границ и юрисдикции Грузии. Чтобы отомстить личному политическому оппоненту, в цепочку незаконных действий, очевидно, вовлечены не только государственные структуры, но и иностранные спецслужбы и частные компании», — читаем в заключении оценки.



Напомним, экс-гендиректор «Фонда соинвестирования», бизнесмен Георгий Бачиашвили заявил, что на борту самолета, на котором он был доставлен в Грузию, находился новый глава СГБ Грузии Анри Оханашвили. Об этом бывший финансист Иванишвили рассказал на судебном процессе 9 июня. Он пояснил, что при похищении ему надели мешок на голову, и что незаконно, с нарушением всех норм, доставлен в Грузию.



Отметим, 27 мая СГБ Грузии заявила, что на основании «анонимного сообщения», которое поступило в Службу госбезопасности страны 26 мая 2025 года, был задержан экс-гендиректор Фонда соинвестирования, бизнесмен Георгий Бачиашвили — он находился на границе с Азербайджаном, на территории между КПП «Красный мост» и «Садахло», в нейтральной (зеленой) зоне.



Напомним, в начале марта 2025 года экс-гендиректор Фонда соинвестирования Бидзины Иванишвили покинул Грузию. Cогласно вынесенному в 2023 году судебному решению Георгию Бачиашвили было запрещено покидать страну.



10 марта 2025 года суд приговорил его к 11 годам лишения свободы по делу о биткоинах. На момент оглашения решения Георгий Бачиашвили уже не находился в Грузии.



Уголовное дело о биткойнах против бизнес-партнера олигарха Бидзины Иванишвили — Георгия Бачиашвили — было возбуждено в 2023 году. Следствие утверждало, что летом 2015 года стороны решили вложиться в майнинг криптовалют: Бачиашвили — 1,3 млн $, а Иванишвили – 5 млн $, а прибыль должны были поделить пропорционально своим инвестициям.



Прокуратура утверждает, что в октябре 2017 года осужденный передал Иванишвили только 537 тысяч $, а оставшиеся биткоины на 40 млн $ — присвоил и «отмыл» за рубежом.



Отметим, в марте этого года бывшему гендиректору «Фонда сонвестирования» Георгию Бачиашвили прокуратура предъявила обвинение в незаконном пересечении границы. Он объявлен в розыск по красному циркуляру. Суд изменил меру пресечения бизнесмену на лишение свободы.



Кроме того, задержан гражданин Грузии Шота Карумидзе, который обвиняется в пособничестве Бачиашвили в незаконном пересечении госграницы. Он находится в тюремном заключении.



Бачиашвили покинув Грузию, объяснил причины в соцсети. В открытом письме он говорит об угрозе своей жизни. По его словам, об этом он узнал от «достоверного источника». Cогласно вынесенному в 2023 году судебному решению Бачиашвили было запрещено покидать страну.



Адвокат бизнесмена Леван Махарашвили заявил, что о том, что его подзащитный покинул Грузию, он узнал из поста в соцсети, как все.



МВД Грузии опубликовало заявление в связи с отъездом Георгия Бачиашвили, бывшего главы «Фонда соинвестирования», из Грузии. Утверждается, что бизнесмен тайно пересек госграницу Грузии 2 марта, минуя пограничный пункт пропуска в специальном укрытии, обустроенном в автомобиле, следуемом в направлении Армении, где он предъявил свой паспорт гражданина РФ и отбыл в третью страну.



Источник: СОВА

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