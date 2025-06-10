Мака Бочоришвили о реорганизации

10.06.2025 14:26





Министерство иностранных дел не является ни неправительственной организацией, ни филиалом международной организации, чтобы с кем-то проходить консультации, чтобы знать, что нужно нашей стране и какой тип МИД нам нужен для эффективной реализации наших национальных интересов на внешней арене, - заявила в беседе с журналистами министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.



По словам министра, реорганизация - это процесс, который необходим для защиты национальных интересов нашей страны, для укрепления нашего внешнеполитического ведомства, «соответственно, любая критика в отношении этого процесса неуместна».



«Цель изменений - сделать министерство иностранных дел более эффективным и лучше представлять и защищать наши национальные интересы за рубежом в этом меняющемся мире. Для этого нам нужен эффективный аппарат, который будет находиться месте, в Тбилиси, и посольства, которые будут работать в столицах. Это, конечно, требует более эффективного использования существующих ресурсов и, конечно, создания такой системы, которая даст молодому поколению хорошую возможность поступить на государственную службу в конкурентной среде и служить своей родине», - сказала Мака Бочоришвили.



Кроме того, Бочоришвили говорила о выдвижении правительством кандидатуры Тамар Талиашвили на должность посла Грузии в США, отметив, что она будет успешным послом и внесет значительный вклад в оздоровление отношений между Грузией и США.



«Очень важно, когда посол представляет страну в конкретной стране, а в данном случае в США. Я уверена, что она будет очень успешным послом и внесет значительный вклад в оздоровление отношений между Грузией и США», — заявила Мака Бочоришвили.



Как отметила глава дипломатического ведомства, 4 июня Грузия получила от США агреман, что дает возможность послу в кратчайшие сроки прибыть в Вашингтон и начать работу над важными вопросами отношений между Грузией и США.



«Направление и назначение посла в страну - очень важный момент в отношениях между двумя странами. Процесс, связанный с назначением Тамар Талиашвили, завершен. 4 июня мы окончательно получили агреман от США, что дает возможность для прибытия посла в Вашингтон в кратчайшие сроки и начала ею работы над важными вопросами отношений между Грузией и Америкой. Это, конечно, очень важно. Получение агремана от американской стороны также радостно для нас, потому что кандидат, которого мы выдвинули и предложили, был приемлемым для них и одобрен. Конечно, это еще раз хороший момент, чтобы посмотреть на отношения между Грузией и США новым взглядом, с новой страницы», - отметил Мака Бочоришвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





