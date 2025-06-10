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Глава МИД Грузии: Интеграция Грузии в ЕС и НАТО во многом зависит от позиций как НАТО, так и ЕС
10.06.2025 14:59
Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили заявила, что интеграция в ЕС и НАТО во многом зависит от позиций как НАТО, так и ЕС, поэтому неправильно представлять этот процесс в одностороннем порядке
Министр отметила, что Грузия сделала все, чтобы ускорить процесс интеграции в европейские и евроатлантические структуры.
«Прежде всего, мы должны сказать, что Грузия сделала все, чтобы ускорить процесс интеграции в европейские и евроатлантические структуры и, в целом, политически успешно завершить этот процесс. Это, конечно, двусторонний процесс.
Когда мы говорим об интеграции нашей страны в ЕС и НАТО, это во многом зависит от позиций как НАТО, так и ЕС.
Естественно, представлять этот процесс в одностороннем порядке неправильно и некорректно. Это не тот процесс, который зависит только от Грузии. Это во многом зависит от сторон ЕС и НАТО», — заявила глава МИД Грузии.
Добавим, Офис связи НАТО (NLO) в Грузии опубликовал сообщение, в котором говорится, что Альянс сохраняет приверженность решениям Бухарестского саммита 2008 года о том, что Грузия станет членом НАТО.
Офис военно-политического блока заявляет, что продолжает поддерживать суверенитет, территориальную целостность и демократическое развитие Грузии.
Напомним, 2-4 апреля 2008 года в Бухаресте состоялся саммит НАТО (или 20-й саммит стран-членов НАТО). На повестке дня стояли вопросы о признании Косова, военные действия в Афганистане, расширение Альянса, присоединение к нему Хорватии, Албании и Македонии, а также присоединения к Плану действий по членству (МАР, The Membership Action Plan) Грузии и Украины, которые странам так и не был предоставлен.
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