Закон «О грантах» ужесточится в Грузии еще больше. Даже на экспертную помощь надо будет просить разрешение

10.06.2025 15:00





«Грузинская мечта» планирует еще больше ужесточить закон «О грантах»: согласно новому законопроекту разрешение правительства будет требоваться не только для выделения/распределения грантов в Грузии, но и в случае технической или экспертной помощи, а также обмена знаниями или опытом.



На данный момент известно, что законопроект будет рассматриваться в ускоренном порядке.



«Проект дополнительно уточняет закон о грантах. С предлагаемыми изменениями, среди прочего, техническая или экспертная помощь, обмен знаниями и другие подобные вклады также будут считаться грантами», — заявил на пленарном заседании парламента один из авторов законопроекта, представитель «Грузинской мечты» Торнике Кенчиашвили.



Он объяснил ужесточение закона необходимостью «защиты суверенитета страны».



Правило обязательного разрешения правительства на выдачу грантов в Грузии было введено месяц назад. Получение грантов без разрешения правительства Грузии является незаконным. Штраф за несанкционированный грант налагается на грантополучателя — «в двукратном размере от суммы гранта».



Одновременно, с конца мая, в Грузии вступил в силу новый закон об «иноагентах», на базе американского FARA. Теперь он распространяется не только на юридических, но и физических лиц, и предусматривает не только штрафы за отказ в регистрации, но и наказание в виде лишения свободы.





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