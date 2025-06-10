Папуашвили: Самая действенная защита — ядерный зонтик НАТО, а не заявления офисов НАТО

10.06.2025 15:07





Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили прокомментировал заявление Офиса связи НАТО о том, что Грузия станет членом Альянса.



По словам Папуашвили, сам контекст этого заявления «немного непонятен», поскольку, отметил он, Грузия «все сделала и показала». Однако целое поколение родилось и выросло так, что в ответ мы имеем только слова от НАТО, но нет ни конкретного решения, ни плана действий по вступлению в Альянс.



Спикер парламента подчеркнул, что заявление со стороны НАТО — хорошо, но никто не может защитить безопасность страны всего лишь заявлением.



«Сегодня у нас есть поколение, которое еще даже не родилось (поколение, которое фактически оканчивает школу), когда на саммите в Бухаресте в 2008 году было сказано, что Грузия станет членом НАТО. Тем временем, выросло целое поколение, которое заканчивает школу так, что слова сказаны, а дело не было сделано.



Несмотря на то, что Грузия показала все, что могла показать НАТО как надежный партнер. В то время, когда страны-члены НАТО укрывались от афганской миссии, Грузия была представлена ​​одним из самых больших контингентов в Афганистане. Напомним, что по численности мы были третьей-четвертой страной по сравнению со странами НАТО (не говорю уже о том, что мы были на первом месте среди стран, не являющихся членами <ЕС>). Мы были представлены 1000–1500 солдатами, в то время как страны Балтии — 30–40 солдатами, и то в штабе.



Так что, все, что можно было сделать с нашей стороны, чтобы показать наше надежное партнерство, важность Грузии для НАТО и важность НАТО для Грузии, мы все это показали.



Однако в ответ слышим только слова и такие заявления, которые, если не ошибаюсь, вчера были распространены местным офисом НАТО.



Заявление — это хорошо, но заявлением безопасность страны никто не может защитить, и мы это видели на примере Украины, в отношении которой делается много заявлений, но все понимают, что самой действенной защитой является ядерный зонтик НАТО, а не заявления со стороны офисов НАТО», — заявил Папуашвили.



Добавим, Офис связи НАТО (NLO) в Грузии опубликовал сообщение, в котором говорится, что Альянс сохраняет приверженность решениям Бухарестского саммита 2008 года о том, что Грузия станет членом НАТО.



Офис военно-политического блока заявляет, что продолжает поддерживать суверенитет, территориальную целостность и демократическое развитие Грузии.



Напомним, 2-4 апреля 2008 года в Бухаресте состоялся саммит НАТО (или 20-й саммит стран-членов НАТО). На повестке дня стояли вопросы о признании Косова, военные действия в Афганистане, расширение Альянса, присоединение к нему Хорватии, Албании и Македонии, а также присоединения к Плану действий по членству (МАР, The Membership Action Plan) Грузии и Украины, которые странам так и не был предоставлен.





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