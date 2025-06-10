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Парламент в формате пленарного заседания заслушивает отчет Народного защитника


10.06.2025   15:09


Парламент в формате пленарного заседания заслушивает доклад Народного защитника о состоянии защиты прав и свобод человека.

Документ представляет с трибуны парламента омбудсмен Леван Иоселиани .

Ежегодный отчет затрагивает такие вопросы, как: положение с правами населения, пострадавшего от конфликтов; право на жизнь; превенция пыток и другого жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания; право на свободу и безопасность; право на справедливый суд; право голоса; право на неприкосновенность частной жизни; право на равенство; свобода веры и религии; свобода выражения и информации; свобода собраний и манифестаций; право собственности; право на защиту культурного наследия; право на охрану окружающей среды; право на труд; право на здоровье и социальное обеспечение; права лиц с ограниченными возможностями; права детей и пожилых людей; защита национальных меньшинств; гражданская интеграция и другие.


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