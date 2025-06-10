TI: Georgian Airways со спецслужбами Грузии участвовали в похищении экс-советника Иванишвили

10.06.2025 15:53





Transparency International Georgia (TI) опубликовала правовую оценку похищения Гиорги Бачиашвили, бывшего председателя Фонда соинвестирования и экс-советника Иванишвили. Согласно документу, в похищении участвовала авиакомпания Georgian Airways.



27 мая 2025 года стало известно об аресте Гиорги Бачиашвили, бывшего финансового советника Бидзины Иванишвили и бывшего руководителя Фонда соинвестирования. Бачиашвили был задержан Службой государственной безопасности (СГБ) Грузии недавно недалеко от грузино-армянской границы по обвинению в хищении до 42 миллионов долларов.



Международные адвокаты Бачиашвили утверждают, что его насильно вернули в Грузию, а задержание мотивировано личной местью де-факто правителя Грузии Бидзины Иванишвили.



Дело против Бачиашвили было возбуждено в 2023 году на основании заявления Бидзины Иванишвили. Прокуратура обвинила его в хищении криптовалюты на сумму до 40 миллионов долларов. 6 июля 2023 года Тбилисский городской суд избрал Бачиашвили меру пресечения в виде выплаты залога в размере 2,5 миллионов лари.



2 марта 2025 года Гиорги Бачиашвили тайно покинул Грузию. Прокуратура объявила его в розыск. 10 марта 2025 года Тбилисский городской суд заочно приговорил Гиорги Бачиашвили к 11 годам лишения свободы по делу о криптовалюте. Бывший соратник Иванишвили был признан виновным в «хищении крупных сумм» и «легализации незаконных доходов».



Вероятно, что Гиорги Бачиашвили был доставлен в Грузию 26 мая VIP-рейсом компании. В отчете также упоминаются связи Georgian Airways с правительством «Грузинской мечты» и Россией.





Что говорится в отчете?

«По словам Бачиашвили, в спецоперации по его похищению и доставке в Грузию участвовала также авиакомпания Georgian Airways. Бачиашвили даже назвал тип самолета, принадлежащий вышеупомянутой компании, — Bombardier. Именно на нем, по словам Бачиашвили, его привезли в Грузию. Авиакомпания, конечно, этого не подтверждает. Однако, по данным издания bm.ge, опирающегося на радиолокационные данные, 26 мая в 12:39 по Гринвичу (или в 15:23 по местному времени) в Абу-Даби приземлился VIP-самолет Georgian Airways. Навигационный передатчик самолета 4L-TGB был выключен на протяжении 2/3 полета и включился только за 20 минут до посадки над Персидским заливом.



Соответственно, в общедоступной базе данных отсутствует информация о том, из какой страны вылетел рассматриваемый самолет. В 14:25 по Гринвичу (или в 18:25 по местному времени) самолет взлетел и снова выключил свой навигационный передатчик над Персидским заливом, поэтому неизвестно, где именно он приземлился. Эти неполные, но все же достаточно информативные данные позволяют обоснованно предположить, что информация Бачиашвили об участии Georgian Airways в незаконной спецоперации по его похищению может быть верной.



Возможная причастность авиакомпании Georgian Airways к этой незаконной операции неудивительна, учитывая ее связи с правительством «Грузинской мечты» и Россией.



В июле 2023 года власти Украины ввели санкции против компании Georgian Airways и ее основателя Тамаза Гаиашвили. Под санкции попал также брат Тамаза Давид Гаиашвили, которому принадлежит 80% Georgian Airways. Причиной санкций стали полеты авиакомпании Georgian Airways в Россию, которые начались в мае 2023 года после того, как Кремль снял запрет на прямые перелеты Грузию. Тамаз Гаиашвили публично приветствовал решение Владимира Путина возобновить прямое авиасообщение между Россией и Грузией. В решении Украины о введении санкций против компании также отмечается, что компании, принадлежащие семье Гаиашвили, предоставляют услуги в Грузии российским авиакомпаниям Azimut и Red Wings.



20 мая 2023 года президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот Georgian Airways, заявив: «Это компания, которая постоянно пользуется ситуацией в стране для собственного обогащения. Так было при всех правительствах, так продолжалось и в период Covid, а теперь она снова хочет воспользоваться новой реальностью, которая неприемлема для очень большой части нашего населения. Я не взойду на их борт, чтобы не обогащать компанию, которая готова на все ради денег». В свою очередь Тамаз Гаиашвили объявил Саломе Зурабишвили персоной нон грата и ограничил ей доступ к услугам авиакомпании.



12 февраля 2025 года Европейский парламент принял резолюцию, призывающую Совет Европы и государства-члены ввести санкции в отношении Тамаза Гаиашвили.





Практика похищения людей с территории другой страны — обычное явление в истории авторитарных и диктаторских государств. В Грузии это впервые произошло с азербайджанским журналистом Афганом Мухтарлы, что повлекло за собой международный резонанс и, в конечном итоге, решение Страсбургского суда.



Дело Бачиашвили, по-видимому, является продолжением этой пагубной практики. Версия Службы безопасности Грузии неубедительна. Человек, которому угрожали смертью в тюрьме, из-за чего он был вынужден бежать в другую страну от «правосудия» Иванишвили, не стал бы гулять рядом с грузинской границей.



Вызывает тревогу тот факт, что масштабы незаконной деятельности Иванишвили выходят за пределы границ и юрисдикции Грузии. Ради мести своему личному оппоненту он вовлек в противоправные действия не только госструктуры Грузии, но и спецслужбы иностранных государств, а также частные компании», — говорится в правовой оценке Transparency International.





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