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Вносятся поправки в закон «О политических объединениях граждан»


10.06.2025   15:58


Политические партии больше не будут обязаны представлять Антикоррупционному бюро информацию о пожертвованиях и членских взносах в течение 5 рабочих дней.

В связи с этим вносятся поправки в закон «О политических объединениях граждан», согласно которым партия должна предоставлять бюро информацию о поступлении пожертвований и осуществлении членских взносов в течение каждого месяца не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.

Примечательно, что это изменение осуществляется в рамках законодательного пакета, предусматривающего упразднение Специальной следственной службы и передачу ее полномочий прокуратуре. Решение об упразднении службы повлекло внесение изменений в 20 законов, в том числе в закон «О политических объединениях граждан».

Этот вопрос обсуждался сегодня в парламенте во втором чтении - постатейно.


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