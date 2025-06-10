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Цискаришвили: «Грузинская мечта» усиленно пытается добиться легитимации на западной арене


10.06.2025   16:07


По заявлению генерального секретаря «Единства - национального движения» Петре Цискаришвили, «Грузинская мечта» боится потерять власть и всячески пытается обрести легитимацию. Петре Цискаришвили оценил визит премьер-министра Ираклия Кобахидзе в Италию и отметил, что простыми визитами и поездками власть не добьется легитимации.

«Для нас не новость, что в последнее время «Грузинская мечта» усиленно пытается добиться легитимации на западной арене, но у них это не получится путем открытия консульств и широкомасштабных визитов. Если они хотят легитимации, для этого им нужно разделять европейские ценности, а это демократия, выборы без фальсификаций, верховенство закона, защита прав человека и т.д. Чего они просто не хотят делать, это противоречит их философии, их политической ДНК. В случае, если такие изменения и реформы будут проведены, они боятся потерять власть. Поэтому они не смогут обрести легитимацию, просто путешествуя и тем путем, который наметили», - заявил Петре Цискаришвили.

Для справки, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отправился в Италию. По информации администрации правительства, в рамках визита Ираклий Кобахидзе примет участие в официальной церемонии открытия Генерального консульства Грузии в Милане.


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