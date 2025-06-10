Бучукури: Мы уже прошли этап дискуссии о бойкоте, сейчас наша главная задача - обсуждение кандидатов

10.06.2025 16:48





Мы уже прошли этап дискуссии о бойкоте. Сейчас наша главная задача - обсуждение нейтральных, непартийных кандидатов. Мы сейчас на этом этапе и не собираемся возвращаться назад, - заявила член «Гахария для Грузии» Анна Бучукури.



По ее словам, у партии «Гахария для Грузии» есть конкретный план, о котором скоро станет известно.



«Этот этап, связанный с участием - не участием в выборах мы уже прошли. Мы прошли этот этап и точно не собираемся возвращаться назад. Теперь главной задачей нашей команды, партии «Гахария для Грузии», является обсуждение вокруг нейтральных, непартийных, неполитических кандидатов. Мы перешли на этот этап.



У нашей команды есть свой план, которому мы будем следовать очень спокойно, тихо и невозмутимо, и мы представим вам этот план, когда придет время. Остальное, кто что скажет, как будут ругать друг друга, какая истерия будет по отношению к нам, не имеет никакого значения», - сказала Бучукури.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





