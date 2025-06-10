Омбудсмен: Из года в год на акциях протеста прослеживается тенденция жестокого обращения

10.06.2025 17:04





Омбудсмен Грузии Леван Иоселиани представил доклад Народного защитника Грузии за 2024 год на пленарном заседании парламента Грузии.



Народный защитник рассказал о продолжающихся в стране протестах и отметил, что протесты 2024 года были особенно тяжелыми и запоминающимися в контексте нарушений прав человека.



Согласно отчету, нарушение прав началось в основном с протестов в апреле-мае 2024 года.



«Неспособность привлечь сотрудников правоохранительных органов к ответственности за акты насилия, совершенные во время весенних протестов, а также непринятие эффективных превентивных мер — например, оснащение спецназа узнаваемыми знаками в период с ноября 2024 года по 28 марта 2025 года — создали предпосылки для еще большего применения непропорциональной силы и жестокого обращения на протестах.



Соответственно, на зимних митингах увеличилось число тех, кто указывал на жестокое обращение. За этот период я лично и мои поверенные посетили 422 человека, из которых 267, то есть около 60%, указали на жестокое обращение», — заявил Леван Иоселиани.



Народный защитник также отметил, что по итогам опроса задержанных на акциях протеста, основываясь на полученной информации, можно сказать, что «из года в год выявлялась тенденция жестокого обращения».



«Кроме избиений и насилия в отношении граждан со стороны представителей правоохранительных органов, в тот же период имели место преследования и насилие в отношении гражданских активистов, журналистов, общественных деятелей со стороны неизвестных лиц, организованные телефонные угрозы и различные виды насильственной нетерпимости.



К сожалению, в контексте прошедщих за год митингов, не было возбуждено уголовное дело ни против одного из сотрудников правоохранительных органов, а число лиц, арестованных на митингах, достигло нескольких сотен», — заявил Леван Иоселиани, вызвав ярую критику со стороны представителей «Грузинской мечты».



Источник: SOVA

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