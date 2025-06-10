Тайна покушения на епископа: церковный суд назвал подозреваемого

10.06.2025 17:42





Епископ Марнеульский и Худжабский Георгий (Джамделиани) заявил, что на него готовили покушение, но отказался давать показания следствию. Вместо этого он обнародовал постановление церковного суда, где фигурирует возможный заказчик. Однако история полна загадок.

«Тягчайшее преступление против Церкви»



Согласно документу, церковный суд признал некоего Г.Ш. виновным в «совершении тягчайшего преступления против Церкви» — заговоре против епископа. Ему запретили причащаться «до искреннего раскаяния», а в случае покаяния запрет на причастие будет действовать 20 лет.



TV Pirveli предположил, что под инициалами скрывается Георгий Шинджикашвили, экс-вице-губернатор региона Квемо-Картли. Однако сам епископ не подтвердил эту информацию. От Шинджикашвили комментариев также не поступало.

Отравление, монахиня и «человек из СГБ»



Ранее епископ Георгий заявил, что покушение планировал человек, связанный со Службой госбезопасности (СГБ). По его словам, тот завербовал монахиню, чтобы та добывала информацию из епархии и организовала отравление.



«Монахиню я выслал из церкви, а представителя власти вместе с охранниками выгнали из монастыря. Но угроза моей жизни никуда не делась», — рассказал епископ.



Прокуратура возбудила дело о подготовке убийства, однако сам Георгий Джамделиани отказался сотрудничать со следствием:



«Я использую свое конституционное право священнослужителя. Не буду давать показания — ни прокуратуре, ни полиции. Я действую в рамках церковных канонов», —сказал он Pirveli.



Почему епископ — фигура неоднозначная?



• Известен резкими высказываниями: критикует ЛГБТ, Запад и оппозиционное «Единое национальное движение».

• Возможная женитьба: несколько месяцев назад в СМИ появилась информация о том, что у Джамделиани может быть супруга.

• Конфликт с «Грузинской мечтой»: в 2020 году обвинил правящую партию в клеветнической кампании с целью отстранить его от епархии.

• Поддержал протесты: в декабре 2024-го назвал разгон демонстрантов на Руставели «болью и трагедией нации».

• Вступился за журналистку: в мае 2025 года осудил арест Мзии Амаглобели, основателя «Батумелеби» и «Нетгазети», назвав наказание чрезмерно суровым.



Кто стоит за угрозами, почему епископ не доверяет светскому правосудию, как связаны между собой церковный суд, бывший чиновник и СГБ — пока ясности нет.



Источник: Новости - Грузия

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