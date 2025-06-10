Вольский призвал Омбудсмена обвинить западные страны в попытке госпереворота в Грузии

10.06.2025 18:46





Я думаю, был коварный, конспиративный план, чтобы полиция и протестующие вступили в физическое противостояние друг с другом, потому что мы видели заявления, сделанные внешнеполитическими ведомствами, приезжали министры иностранных дел, прямо призывали к повторению сценария «Майдана» - если вы оцените реальную ситуацию, это никак не умалит вас, никто не скажет, что вы поддерживаете «Грузинскую мечту», - так обратился первый вице-спикер парламента Гия Вольский к Народному защитнику Левану Иоселиани во время выступления на пленарном заседании, где он представляет отчет за 2024 год.



По словам Вольского, «делать замечания, не охарактеризовав тенденции, не получится».



« Ваше заявление, оценка любого вопроса должны быть такими, чтобы никто не мог подвергнуть его объективной, обоснованной критике. Я думаю, что сценарий был коварным, конспиративным планом, чтобы полиция и протестующие физически столкнулись друг с другом. Потому что мы видели заявления, сделанные внешнеполитическими ведомствами, я говорю об иностранцах. Приезжали министры иностранных дел. Прямо призывали к повторению сценария «Майдана». Это все произошло. Это вас никоим образом не умалит, никто не скажет, что вы поддерживаете «Грузинскую мечту», если оцените реальную ситуацию, дадите замечание правительству, как оно должно было действовать в то время.



Превышение силы со стороны полиции это психологический момент, который тоже следует оценить. Возможно, в этом случае также следует задействовать психологов. Можете привести примеры и Германии, Франции, других демократий, США. Кого это касается — будь то оппозиция или большинство, целая огромная армия людей, которые вообще не находятся в политике, вы должны быть для них тем авторитетом, которым хотим, чтобы вы были. Мы сделали правильный выбор, когда поддержали вас. Потому что у вас есть для этого все свойства.



Конечно, когда заметим отсутствие какой-то информации... Я беспокоюсь об этих полицейских, и не потому, что я, как один из представителей политической группы, считаю справедливым определенный конкретный вопрос, а потому, что они тоже молодые, молодое поколение, самоотверженное ради своей страны поколение. Конечно, им тоже нужно сказать, что вы стоите на позиции защиты интересов государства, но в то же время защищаете стабильность, вы для всех, и в каком-то случае превысили те права, которые у вас были. Затем замечания. Сколько угодно замечаний, но без характеристики тенденций это не получится. Считайте, что это вопрос, это не риторическое выступление. Нам нужен такой Народный защитник, нашей стране, и у вас есть все данные для этого, если, конечно, у вас нет определенных ограничений», - сказал Гия Вольский.





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