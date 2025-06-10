Омбудсмен заявил о применении полицией непропорциональной силы и безнаказанности правоохранителей

10.06.2025 18:57





Не возложение в отношении правоохранителей ответственности за факты насилия, совершенного на акциях протеста весной прошлого года, и не проведение эффективных превентивных мер создало еще больше предпосылок применения непропорциональной силы и ненадлежащего обращения на акциях протеста, проходивших с 28 ноября 2024 года по 1 марта 2025 года – в отношении ни одного правоохранителя не было начато уголовное преследование, а в противоположность этому, число задержанных лиц достигло нескольких сотен, - заявил Народный защитник Леван Иоселиани, представляя на пленарном заседании отчет за 2024 год.



По словам Иоселиани, за отчетный период выявилась растущая тенденция ненадлежащего обращения



«2024 год был особенно сложным и запоминающимся в контексте нарушений прав человека во время протестов. Ряд нарушений прав начался в основном на акциях протеста в апреле-мае 2024 года. Не возложение в отношении сотрудников правоохранительных органов ответственности за факты насилия, совершенного на акциях протеста весной прошлого года, а также не проведение эффективных превентивных мероприятий, например, не оснащение спецназа опознавательными знаками, стало предпосылкой еще более масштабного применения непропорциональной силы и ненадлежащего обращения на акциях протеста с 28 ноября 2024 года по первое марта 2025 года. Соответственно, увеличилось количество людей, которые говорили о ненадлежащем обращении на зимних протестах. С 28 ноября 2024 года по 1 марта 2025 года лично я и мои представители посетили 422 человека, из которых 267, около 60%, указывали на ненадлежащее обращение. Основываясь на информации, полученной представителями Народного защитника в результате опросов лиц, задержанных во время разгона акций протеста, можно сказать, что выявилась растущая из года в год тенденция ненадлежащего обращения.



Помимо избиений и насилия в отношении граждан со стороны сотрудников правоохранительных органов, в этот же период имели место преследования и насилие в отношении гражданских активистов, журналистов и публичных фигур со стороны неизвестных лиц, организованные телефонные угрозы, а также различные формы выраженной насильственной нетерпимости. К сожалению, в контексте акций, проходивших в течение года, в отношении ни одного правоохранителя не было начато уголовное преследование. Напротив, число задержанных на протестных акциях достигло нескольких сотен. Примечательно, что Специальная следственная служба предоставила нам доступ к материалам расследования уголовных дел, связанных с весенними акциями, около 50 томов, за что я хотел бы выразить благодарность. На основании ознакомления с материалами дела было выявлено, что расследование не ведется в соответствии со стандартами эффективного расследования. Поэтому я обратился в Специальную следственную службу и Генеральную прокуратуру с предложением провести конкретные следственные процессуальные действия и изменить классификацию», - отметил Иоселиани.



Он также сказал, что 2024 год «отмечался множеством политических собраний разных масштабов и форм».



«Наряду с изменчивостью их видов, местонахождения, частоты, продолжительности и количества участников, отличались и методы реагирования полиции и, соответственно, интенсивность вмешательства в права. В этом процессе одним из главных вызовов стало решение сотрудников правоохранительных органов разогнать все собрание, вместо того чтобы индивидуально реагировать на насильственные действия небольшой части манифестантов. В таких случаях, несмотря на существование формальной основы для применения полицейских мер, право непропорционально ограничивалось», — сказал Иоселиани.





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