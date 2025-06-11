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В Милане открылось Генеральное консульство Грузии


11.06.2025   11:35


Официальное открытие Генерального консульства Грузии и празднование Дня независимости состоялось в торжественной обстановке во дворце Висконти.

На мероприятии были исполнены государственные гимны Грузии и Италии.

С приветственным словом к гостям обратился премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. В своей речи глава правительства говорил об особых отношениях между грузинским и итальянским народами.

«Мы гордимся дружбой, которая сложилась между Грузией и Италией. Одним из проявлений наших тесных отношений стало открытие Генерального консульства в Милане. Это ещё один шаг, который будет способствовать дальнейшему углублению связей между нашими странами», – отметил Ираклий Кобахидзе.

С речами также выступили министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили, мэр Тбилиси Каха Каладзе, мэр Милана Джузеппе Сала, префект Милана Клаудио Сгаранья и вице-президент региона Ломбардия Марко Альпароне.

По словам Кахи Каладзе, открытие консульства ещё больше укрепит отношения между двумя странами и упростит предоставление соответствующих услуг гражданам Грузии. «Милан — это город, который сделал все мечты Кахи Каладзе реальностью», – подчеркнул Каладзе.

Мэр Милана Джузеппе Сала на церемонии открытия Генерального консульства Грузии отметил, что дружба и идеи сотрудничества между Италией и Грузией искренни. «Ваше представительство уже давно играет важную роль. У Грузии большая диаспора в Италии — это важная, активная диаспора, которая помогает формировать современную жизнь Милана», – заявил мэр Милана.

Вице-президент региона Ломбардия Марко Альпароне отметил, что отношения между Грузией и Италией становятся ещё более тесными и близкими не только в экономической сфере, но и в вопросах охраны окружающей среды, туризма и других направлениях.

В честь этого дня во дворце Висконти состоялся концерт ансамбля «Басиани».


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