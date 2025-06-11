Выдворение в принудительном порядке было осуществлено в соответствии с требованиями грузинского законодательства - замминистра

11.06.2025 12:18





Гафар Ильмаз [Темур Катамадзе] не воспользовался возможностью добровольно выехать из страны, соответственно, его выдворение в принудительном порядке было осуществлено согласно требованиям грузинского законодательства,- указанное заявление на брифинге сделал заместитель министра ВД Грузии Александр Дарахвелидзе.



По его пояснениям, выдворение Темура Катамадзе из Грузии было осуществлено, в том числе, и на основании судебного решения, вступившего в законную силу.



«Мы хотим предоставить обществу информацию по факту выдворения из страны Гафара Ильмаза. Подчеркиваем, что его выдворение было осуществлено при полном соблюдении грузинского законодательства, в соответствии с судебным решением, вступившим в законную силу. Вместе с тем, хотим сообщить, что рассмотрения по делу указанного лица были проведены в 8 разных инстанциях, и суд полностью разделил позицию Департамента миграции МВД Грузии. Также, сторона защиты с требованием о временных мерах обратилась в Европейский суд по правам человека, который не удовлетворил указанное требование. Гафар Ильмаз [Темур Катамадзе] не воспользовался возможностью добровольно выехать из страны, соответственно, его выдворение в принудительном порядке было осуществлено согласно требованиям грузинского законодательства»,- заявил Дарахвелидзе.





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