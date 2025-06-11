Зурабишвили: Страна полностью вышла за конституционные и государственные рамки

11.06.2025 13:15





Эта страна полностью вышла за конституционные и государственные рамки и перешла в совсем иную категорию – так 5-й президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала выдворение из Грузии батумского знаменосца, активиста Темура Катамадзе.



Об этом она пишет в социальной сети.



«Страна, которая, пренебрегая всеми правовыми процедурами (экстрадиция), похищает собственных граждан в других государствах, которая под покровом ночи, тайком и без предупреждения защитников выдворяет Темура Катамадзе… Эта страна полностью вышла за конституционные и государственные рамки и перешла в совсем иную категорию. Как это назвать, вопрос остается открытым!»- пишет Зурабишвили.





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