Парламент утвердил экс-генпрокурора на должность генерального аудитора

11.06.2025 13:31





Бывший генпрокурор Грузии Георгий Габиташвили избран на должность генерального аудитора – его кандидатуру поддержали 84 депутата парламента Грузии.



Согласно закону, новый генеральный аудитор избран сроком на 5 лет.



Ранее указанную должность занимал Цотне Кавлашвили, который досрочно покинул указанный пост, написав заявление по собственному желанию. Он вернулся на пост заместителя министра финансов Грузии.





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