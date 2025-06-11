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Парламент утвердил экс-генпрокурора на должность генерального аудитора
11.06.2025 13:31
Бывший генпрокурор Грузии Георгий Габиташвили избран на должность генерального аудитора – его кандидатуру поддержали 84 депутата парламента Грузии.
Согласно закону, новый генеральный аудитор избран сроком на 5 лет.
Ранее указанную должность занимал Цотне Кавлашвили, который досрочно покинул указанный пост, написав заявление по собственному желанию. Он вернулся на пост заместителя министра финансов Грузии.
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