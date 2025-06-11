Правительство окажет помощь 598 семьям, пострадавшим от геологических процессов и природных явлений

11.06.2025 13:49





Правительство окажет помощь 598 семьям, пострадавшим от геологических процессов, сильных снегопадов и пожаров, на общую сумму 5 583 477 лари.



В частности:

– 526 семьям, пострадавшим от сильных снегопадов, будет выделена финансовая помощь в размере 4 848 587 лари из резервного фонда правительства Грузии.



– 72 семьи, пострадавшие от геологических процессов и пожаров, получат 737 890 лари из резервного фонда правительства Аджарии.



Эти вопросы обсуждались на заседании смешанной правительственной комиссии по ликвидации ущерба, причинённого стихией в административных границах Аджарской АР. Заседание возглавила министр здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе. Рекомендации комиссии в ближайшие дни будут направлены на подпись руководителям центральных и местных органов власти.



Также в текущем году 419 семьям, пострадавшим от различных стихийных бедствий, из резервного фонда правительства Аджарии уже была выделена помощь в размере 4 207 264 лари на восстановление и реабилитацию жилищ.





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