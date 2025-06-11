Посольство Великобритании сообщило об отмене грантовых предложений в Грузии

11.06.2025 13:52





Посольство Соединённого Королевства вынуждено отменить запланированные грантовые предложения, направленные на повышение прозрачности выборов, в связи с внесёнными поправками в закон «О грантах», сообщили в дипведомстве.



«Соединенное Королевство предприняло добросовестные усилия для получения одобрения грантов на ряд проектов, направленных на просвещение избирателей гражданского общества и гражданский мониторинг выборов. Следует отметить, что Центральная избирательная комиссия сочла эти мероприятия ценными», — говорится в заявлении посольства, опубликованном 11 июня.



Однако, после обсуждений с властями стало известно, что «постановление правительства о процедуре утверждения грантов еще не было окончательно оформлено». Соответственно, в настоящее время нет механизмов или сроков для принятия решений по «процессу утверждения грантов».



«К сожалению, из-за этой неопределенности нам приходится отменять запланированные предложения по грантам, которые были направлены на поддержку прозрачности и конкурентоспособности на предстоящих муниципальных выборах. Мы сожалеем, что, в отличие от последних муниципальных выборов в Грузии, правительство до сих пор не пригласило миссию наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ и не содействует необходимым мероприятиям по гражданскому мониторингу», — говорится в заявлении посольства.



В дипведомстве отмечают, что отсутствие профессионально подготовленных наблюдателей, работающих в соответствии с международными стандартами, «может рассматриваться как неудача, которая снизит доверие общественности к прозрачности демократического процесса в Грузии».



«Великобритания подтверждает свою готовность участвовать в диалоге о том, как она может поддержать демократическое развитие в Грузии, и сожалеет об упущенной возможности содействовать объективному, профессиональному и прозрачному мониторингу октябрьских муниципальных выборов», — говорится в заявлении.



Напомним, в апреле 2025 года грузинский парламент в ускоренном режиме утвердил пакет поправок к закону «О грантах» и закону «О политических объединениях граждан», существенно ограничивающий деятельность международных доноров и неправительственных организаций (НПО) в стране. Согласно новым поправкам, международные донорские организации больше не смогут выделять гранты грузинским НПО без предварительного согласия правительства. Кроме того, им запрещается организовывать лекции, семинары и другие публичные мероприятия в интересах политических партий.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





