Председателем правительства Автономной Республики Абхазия назначен Георгий Джинчарадзе

11.06.2025 14:27





Правительство Автономной Республики Абхазия возглавит Георгий Джинчарадзе, который был назначен на эту должность после того, как Верховный совет Автономной Республики Абхазия выразил ему доверие на состоявшемся сегодня заседании.



Новый председатель правительства представил депутатам Верховного Совета свой план действий правительства Абхазии.



Георгий Джинчарадзе много лет работал на различных должностях в государственном секторе, в том числе был заместителем министра образования, науки и молодежи Грузии.



Георгий Джинчарадзе сменил на посту председателя правительства Автономной Республики Абхазия Левана Мгалоблишвили, который ушел в отставку 2 июня 2025 года.







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