Упрощается процедура изъятия имущества у обвиняемого в совершении экономического преступления

11.06.2025 17:32





По заявлению лидера большинства в парламенте Грузии Мамуки Мдинарадзе, в случае совершения финансового или экономического преступления, с целью возмещения убытков потерпевшей стороне, будет упрощена процедура изъятия имущества у обвиняемого/осужденного, членов его семьи, а также связанных с ним лиц.



По словам Мдинарадзе, согласно новой законодательной инициативе, пока лицо не возмести ущерб потерпевшей стороне, оно не сможет выехать из страны. По его же словам, «обеспечением этого будет специальный браслет».



«Указанная инициатива касается лиц, совершивших экономическое, финансовое преступление. Прописаны конкретные финансовые, экономические преступления, в случае совершения которых упрощается изъятие материальных ресурсов у обвиняемого/осужденного, членов его семьи, а также связанных с ним лиц. То есть, в случае, если лицо совершит финансовое, экономическое преступление, чем нанесет ущерб конкретному второму человеку, с целью упрощения возмещения ущерба последнему, упрощается и изъятие средств, имущества у преступника, членов его семьи, а также связанных с ним лиц. Если это требовало длительных процедур, в том числе гражданских споров, которые длились годами, сейчас это будет упрощено. Кроме этого, согласно инициативе, прокурор может обратиться к суду с требованием о том, чтобы лицу на определенный срок был запрещен выезд за пределы страны. Будут определены и конкретные сроки. Они будут связаны с двойными сроками, пока действует срок давности. То есть, на 6 лет, 12 лет и 16 лет лицу будет запрещено покидать пределы страны, и это будет контролироваться соответствующим электронным устройством, пока преступник не возместит ущерб потерпевшему,» – заявил Мдинарадзе.



На вопрос, не было ли источником инспирации указанной инициативы дело Георгия Бачиашвили (ред. бывший руководитель Фонда соинвестирования), лидер парламентского большинства ответил: "да, между прочим".





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