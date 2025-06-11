Вольский обвинил посла Великобритании в политически ангажированном заявлении

11.06.2025 17:34





«Я бы подумал, что посольство Великобритании допустило ошибку и поторопилось с комментариями, если бы у нас не было негативного опыта взаимодействия с британским послом, когда он напрямую вмешивался в избирательный процесс и делал резкие, жёсткие заявления, напрямую призывая к поддержке оппозиции», — заявил первый вице-спикер парламента Гия Вольский.



По его словам, выдача грантов — это положительное явление, однако «выдача гранта, например, ISFED, должна вызывать дополнительные вопросы».



«Безусловно, мы приветствуем выдачу грантов, когда это способствует улучшению избирательной системы, но, например, предоставление гранта ISFED должно вызывать дополнительные вопросы, потому что именно ISFED была той организацией, которая намеренно искажала данные и не признавала ошибок в результатах, чтобы впоследствии развивались революционные процессы. Поторопился ли британский посол, допустил ли ошибку — в любом случае, это никак не может быть расценено как позитивный, конструктивный шаг, чего требует должность посла. Он вновь сделал заявление, которое политически ангажировано, ведь он точно знает, что через несколько дней этот вопрос будет урегулирован, до выборов ещё много времени, и у него будет возможность представить собственный проект по поводу организации финансирования», — заявил Вольский.







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