Спустя 6 месяцев заработал сайт деклараций об имуществе должностных лиц

11.06.2025 17:38





Спустя 6 месяцев был заработал сайт деклараций об имуществе должностных лиц.



С декабря 2024 года общественность не имела доступа к сайту для деклараций об имуществе должностных лиц.



Правительство «Грузинской мечты» объяснило это «техническим сбоем».



Закон «О борьбе с коррупцией» обязывает Антикоррупционное бюро публиковать декларации. В период, когда декларации не публиковались на сайте из-за «технического сбоя», Антикоррупционному бюро также было проблематично публиковать декларации об имуществе должностных лиц, которые запрашивались как публичная информация.



Ограничение доступа к декларациям об имуществе должностных лиц создало проблему для организаций и СМИ, которые расследуют коррупцию, поскольку такие документы являются одним из источников выявления коррупции.





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