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Спустя 6 месяцев заработал сайт деклараций об имуществе должностных лиц
11.06.2025 17:38
Спустя 6 месяцев был заработал сайт деклараций об имуществе должностных лиц.
С декабря 2024 года общественность не имела доступа к сайту для деклараций об имуществе должностных лиц.
Правительство «Грузинской мечты» объяснило это «техническим сбоем».
Закон «О борьбе с коррупцией» обязывает Антикоррупционное бюро публиковать декларации. В период, когда декларации не публиковались на сайте из-за «технического сбоя», Антикоррупционному бюро также было проблематично публиковать декларации об имуществе должностных лиц, которые запрашивались как публичная информация.
Ограничение доступа к декларациям об имуществе должностных лиц создало проблему для организаций и СМИ, которые расследуют коррупцию, поскольку такие документы являются одним из источников выявления коррупции.
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