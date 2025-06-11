Европарламент призывает грузинскую оппозицию к единству

11.06.2025 18:20





Европарламент призывает грузинскую оппозицию к единству перед выборами: «Европа будет с вами»



«Очевидно, что "Грузинская мечта" не намерена проводить предстоящие выборы в органы местного самоуправления справедливо, свободно или прозрачно. Поэтому эти выборы становятся критически важной возможностью для оппозиции — продемонстрировать единство в борьбе против попыток "Грузинской мечты" направить Грузию от демократии к автократии.



Решение о том, как реагировать — усилением протестов, бойкотом выборов или активным участием — зависит от грузинского народа и оппозиции. Какой бы путь они ни выбрали для выражения своей демократической воли, Европа продолжит твёрдо стоять на их стороне», — заявил в интервью Formula TV депутат Европарламента Тобиас Крёмер.





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