Бывший член ЕНД Котэ Иоселиани рассказал о своем похищении

11.06.2025 18:34





Бывший член «Национального движения» Котэ Иоселиани обратился к Уте Иванишвили – сыну почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. «Если хочешь со мной поговорить, позвони», заявил Иоселиани, который утверждает, что его похитили и заставили извиниться перед Утой Иванишвили за ранние высказывания о нем. 11 июня он прибыл в Тбилисский городской суд, где по делу о его «похищении» его допросит мировой судья. До этого он поговорил с журналистами:



«Я хотел бы поблагодарить всех людей, которые выразили солидарность с моей семьей. Это было классическое похищение во всех его проявлениях, оно произошло недалеко от моего дома…



После того, как меня затащили в машину и надели на глаза что-то вроде повязки, я понял, в чем дело. Они увезли меня недалеко, предполагаю, что в район Сабуртало. Затем было требование, которое было выполнено с моей стороны. Как будто я пошел на какой-то моральный или принципиальный компромисс, но это не так, я не считал, что извиняться во второй раз – это большое дело. Это акт с политической составляющей, который был осуществлен, который будет иметь и имеет политические последствия. Я понятия не имею, кто это спланировал.



Я хотел бы обратиться к Уте Иванишвили, если у него есть какие-либо вопросы по этому поводу. Если хочешь поговорить со мной, позвони мне, и я поговорю с тобой лично.



Это была хорошо спланированная спецоперация, которую проводили спецслужбы, имеющие возможность прослушивать записи, вести наблюдение, контролировать и помогать группам, с которыми у меня была коммуникация…



У меня нулевой уровень доверия к МВД, я считаю, что это не тот орган, который занимается безопасностью людей. У меня не было мотивации приезжать сюда, потому что этот процесс, который будет проходить, также будет формальностью, которая требуется по закону. У меня нет никаких ожиданий, что они проведут настоящее расследование», — сказал Коте Иоселиани.



Источник: SOVA

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