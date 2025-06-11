Лидер «Лело – Сильная Грузия» провел встречу с Саломе Зурабишвили

11.06.2025 20:39





По заявлению лидера «Лело – Сильная Грузия» Мамуки Хазарадзе, целью встречи с 5-м президентом Грузии Саломе Зурабишвили было восстановление единства оппозиции – «Платформы сопротивления».



Указанное заявление Хазарадзе сделал по завершении указанной встречи и отметил, что он видит ресурс для этого.



По его словам, инициатором встречи стала сама партия «Лело».



«В течение последней недели активно идет разговор о разных стратегиях - будь-то продолжение политической жизни, выборы и т. д. Мы проводим интенсивные встречи со всеми заинтересованными группами. Вчера мы встретились с родителями политзаключенных, активистами с проспекта Руставели, экспертами. Сегодня по нашей же просьбе мы провели встречу с 5-м президентом Грузии, и хочу подтвердить, что целью этой встречи было восстановление сильного единства для того, чтобы при единой стратегии, верной политики нанести поражение русскому режиму. Мы говорили о восстановлении и усилении указанного единства», - заявил Хазарадзе.



По его словам, он видит ресурс и потенциал для восстановления указанного единства – особенно тогда, когда страна стоит перед тяжелыми вызовами.





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