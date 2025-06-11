Кобахидзе: Мы хотим, чтобы Евросоюз остался символом справедливости

11.06.2025 21:06





Мы очень сожалеем о несправедливых оценках и заявлениях, которые часто звучат от европейской бюрократии в адрес Грузии, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, отвечая на вопрос журналиста.



По словам главы правительства, помимо несправедливых заявлений часто встречается и неправильная практика, в том числе финансирования.



«Для нас Евросоюз на протяжении многих лет был символом справедливости, и мы хотим, чтобы и в будущем он оставался символом справедливости, но, к сожалению, европейская бюрократия делает все, чтобы изменить наше такое отношение и настрой. Мы упрямо продолжаем двигаться в сторону Евросоюза и в то же время выражаем надежду, что к тому времени, когда Грузия будет готова вступить в Евросоюз, это отношение изменится», — сказал Кобахидзе.



Он выразил надежду, что оправдается оптимистичное предположение премьер-министра Орбана об изменении событий в Европе.



«Для нас, конечно, очень важно изменение этого отношения, потому что у нас очень четкая внешнеполитическая цель — вступление в Евросоюз. Мы хотим вступить в справедливый Евросоюз, где бюрократия и политики справедливо оценивают события в разных странах, в том числе в Грузии», — сказал Ираклий Кобахидзе.







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