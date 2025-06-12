Польша настаивает на отмене безвиза ЕС с Грузией

12.06.2025 11:33





Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна будет добиваться приостановки безвизового режима с Грузией на уровне Европейского союза. Соответствующее заявление он сделал, выступая в Сейме в среду в рамках процедуры по вотуму доверия правительству.



«Мы формируем большинство в ЕС, чтобы ограничить или приостановить безвизовый режим, в том числе с Грузией», — сказал Туск, добавив, что «решительно» поддерживает такие меры в отношении стран, которые, по его мнению, не придерживаются «определенных стандартов».



Он также отметил, что осознает: «около трети грузинского населения очень хочет разделять европейские ценности». Однако, по его словам, это не меняет его позиции в отношении безвиза с Тбилиси.



Заявление польского премьера раскритиковал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. В нем он увидел желание «разозлить» грузинский народ для достижения «желаемого политического результата». По мнению Папуашвили, цель — отстранения правительства «Грузинской мечты» от власти.



«Они говорят, будто все это касается политики или властей, но в итоге ответственность возлагается на народ. Нет ничего удивительного в подобной позиции тех, для кого Саакашвили является эталоном модернизации. Чего еще ожидать в плане ценностей?» — заявил Папуашвили в интервью «Рустави 2».



«Если существует хоть какое-то понимание европейских ценностей, то оно никак не связано с попытками оказывать давление на людей ради смены власти. Они ищут любые рычаги, чтобы разозлить общество и добиться желаемого политического результата», — сказал он, добавив, что «определенная часть европейского политического руководства» использует европейские ценности как политический инструмент давления.



Действующий механизм приостановки безвизового режима со стороны ЕС предполагает пять оснований. Четыре из них связаны с миграцией, пятое — с откатом в проведении реформ. Инициировать отмену безвиза может одно из 27 государств-членов ЕС или же Европейская комиссия. Для ограничения достаточно квалифицированное большинство, то есть поддержка решения 15 странами Евросоюза.



Ранее, в январе, Евросоюз уже приостановил действие безвиза для владельцев дипломатических паспортов Грузии. Тогда против инициативы выступили Словакия и Венгрия, но решение приняли квалифицированным большинством.



Поскольку помимо диппаспортов у грузинских чиновников есть и обычные, эта мера скорее символическая. Власти в Тбилиси расценили ее как политически мотивированную.



Источник: Новости - Грузия

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