Посол ЕС: возникает вопрос, заслужены ли привилегированные отношения, которыми пользуется Грузия

12.06.2025 11:45





Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский прокомментировал заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о готовности «ограничить или приостановить безвизовый режим, в том числе с Грузией, чтобы снизить риски нелегальной миграции».



«Грузия уже несколько лет пользуется привилегированными отношениями с ЕС. Мы поделились с грузинами возможностью безвизового въезда в Европу и зоной свободной торговли. Три года назад Грузия подала заявку на получение статуса страны-кандидата, и мы официально предоставили ей статус страны-кандидата в ЕС. Однако, к сожалению, в течение последнего периода, около года, отношения между ЕС и Грузией развиваются не очень хорошо.



Конечно, возникает вопрос, заслужены ли эти привилегированные отношения, которыми пользуется Грузия. Среди государств-членов продолжаются дискуссии о том, что можно сделать, и одна из идей — приостановить безвизовый режим. Это дело государств-членов, и две трети из них должны принять решение.



Эти дискуссии продолжаются уже несколько месяцев. На данном этапе я бы сказал, что большинство государств-членов против этого. По очень простой причине: мы не хотим, чтобы простые люди платили цену за решения властей. Вот почему мы решили на данном этапе приостановить безвизовый режим для владельцев дипломатических и служебных паспортов, а не для владельцев обычных паспортов. Однако обсуждение продолжается, но я хочу заверить вас, что на данном этапе граждане Грузии могут пользоваться безвизовым режимом в ЕС», — отметил посол ЕС в Грузии.





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