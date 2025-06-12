Герчинский: Мы искренне надеемся, что Грузия однажды станет членом Евросоюза

12.06.2025 11:49





Мы искренне надеемся, что Грузия однажды станет членом Евросоюза, - заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский журналистам, отвечая на вопрос о проходящей конференции, организованной Центром исследований безопасности, политики и национализма Университета Грузии.



«Я благодарен Университету Грузии за организацию этой очень важной ежегодной конференции, посвященной будущему Европы. Я очень признателен, что Университету Грузии удалось собрать ведущих исследователей и ученых, работающих над европейскими вопросами. Как вы знаете, сегодняшний мир меняется очень быстро, он становится более непредсказуемым, поэтому Европе тоже нужны изменения, Европе тоже нужна адаптация, и крайне важно, что здесь, в Тбилиси, находятся ведущие исследователи и ученые, которые думают о том, каким будет будущее Европы. Я рад, что могу поделиться своим мнением», - сказал Павел Герчинский.



Павел Герчинский выразил надежду, что Грузия станет частью европейской семьи.



«Как мы все знаем, Грузия является страной-кандидатом на вступление в ЕС, и мы искренне надеемся, что в один прекрасный день Грузия станет одним из нас, членом ЕС. Голос грузинских ученых и исследователей будет очень важен в текущих дебатах о том, как Европа должна адаптироваться в международном контексте. Я с нетерпением жду этих двух дней важного обмена мнениями и рад, что смогу внести свой вклад», - сказал посол ЕС в Грузии.





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