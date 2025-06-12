|
|
|
Герчинский: Мы искренне надеемся, что Грузия однажды станет членом Евросоюза
12.06.2025 11:49
Мы искренне надеемся, что Грузия однажды станет членом Евросоюза, - заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский журналистам, отвечая на вопрос о проходящей конференции, организованной Центром исследований безопасности, политики и национализма Университета Грузии.
«Я благодарен Университету Грузии за организацию этой очень важной ежегодной конференции, посвященной будущему Европы. Я очень признателен, что Университету Грузии удалось собрать ведущих исследователей и ученых, работающих над европейскими вопросами. Как вы знаете, сегодняшний мир меняется очень быстро, он становится более непредсказуемым, поэтому Европе тоже нужны изменения, Европе тоже нужна адаптация, и крайне важно, что здесь, в Тбилиси, находятся ведущие исследователи и ученые, которые думают о том, каким будет будущее Европы. Я рад, что могу поделиться своим мнением», - сказал Павел Герчинский.
Павел Герчинский выразил надежду, что Грузия станет частью европейской семьи.
«Как мы все знаем, Грузия является страной-кандидатом на вступление в ЕС, и мы искренне надеемся, что в один прекрасный день Грузия станет одним из нас, членом ЕС. Голос грузинских ученых и исследователей будет очень важен в текущих дебатах о том, как Европа должна адаптироваться в международном контексте. Я с нетерпением жду этих двух дней важного обмена мнениями и рад, что смогу внести свой вклад», - сказал посол ЕС в Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна