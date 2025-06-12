Кобахидзе назвал шантажом заявление Туска о возможной приостановке безвиза Грузии

12.06.2025 12:29





Ираклий Кобахидзе назвал шантажом заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о возможной приостановке безвизового режима для граждан Грузии. «Конечно, это очень печально и прискорбно», — сказал в разговоре с журналистами грузинский премьер.



«Вчера мы услышали угрозы в адрес грузинского народа в польском парламенте, что, естественно, не отражается положительно на имидже европейской бюрократии в Грузии. Надеюсь, что в будущем отношение изменится. Грузинскому народу нельзя так угрожать, потому что кому-то не нравится выбор грузинского народа. Грузинский народ сделал свой выбор.



В прошлом году они поддержали развитие страны, мир в стране, евроинтеграцию Грузии. Нравится кому-то этот выбор или нет, все должны его уважать. Угрозы в адрес грузинского народа абсолютно неуместны.



Я считаю, что это шантаж, который рассчитан на то, что процессы в стране могут развиваться в другом направлении. Однако на деле все видят, что такой шантаж, который продолжается уже много лет, не затрагивает грузинский народ. Поэтому я думаю, что в целом шантаж останется шантажом, хотя эти угрозы очень прискорбны», — заявил Ираклий Кобахидзе.



Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая в парламенте упомянул Грузию в контексте нелегальной миграции. В частности, Туск заявил, что готов использовать существующие методы для изменения международного права с целью минимизации риска нелегальной миграции.



Как сказал польский премьер, он создает необходимое большинство для ограничения или приостановки безвизового режима, в том числе с Грузией. Он также подчеркнул, что этот вопрос касается не только Грузии, но и тех стран, миграция из которых представляет прямую угрозу правовому или общественному порядку в Польше или Европе.





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