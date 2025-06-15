Хухашвили: Понятно, что среда является несправедливой, но славная смерть лучше позорной жизни

15.06.2025 14:33





Мы говорим о таких темах, как, например, почему 300 Арагвинцев выбрали битву, несмотря на то, что шансов было мало - Понятно, что среда является несправедливой, но лучше славная смерть, чем позорная жизнь, - указанное заявление в своем комментарии об участие оппозиционных партий в выборах в органы местного самоуправления сделал политолог Гия Хухашвили.



По его словам, эмоционально, бойкот всем понятен, однако люди скептически смотрят на то, что бойкотом можно чего-то добиться.



«Общество ищет шансы для того, чтобы что-то изменить в стране, в том числе и критическое общество. Эмоционально, бойкот всем понятен, однако люди скептически смотрят на то, что бойкотом можно чего-то добиться. Соответственно, они больше склоняются к тому, что бойкот, попросту, приведет к окончательному подавлению их мнения, исходя из тенденций, сложившихся в стране. Несмотря на то, что скептицизм усилился, местные выборы оставляют хотя бы небольшой теоретический шанс, в случае серьезной борьбы, ты можешь что-то потерять, однако от борьбы отказываться нельзя – нужно бороться. Мы говорим о таких темах, как, например, почему 300 Арагвинцев выбрали битву, несмотря на то, что шансов было мало. Страна пережила не одну такую войну. Понятно, что среда является несправедливой, но лучше славная смерть, чем позорная жизнь», - заявил Хухашвили.





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