Reuters: Трамп запретил Израилю убивать Хаменеи

15.06.2025 22:29





Президент США Дональд Трамп «наложил вето» на израильский план по устранению верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, пожелавших остаться анонимными. По словам одного из собеседников агентства, США не готовы одобрить такие меры, пока Иран напрямую не нанесет удар по американским гражданам. «Иранцы уже убили американца? Нет. Пока этого не произойдет, мы даже не обсуждаем преследование политического руководства», — пояснил источник.



Как пишет Reuters, представители американской администрации с начала масштабной атаки Израиля на Иран находятся в постоянном контакте с израильскими официальными лицами. Те, по данным агентства, уведомили Вашингтон о наличии реальной возможности ликвидировать Хаменеи, однако Трамп отклонил этот вариант. Источники не сообщили, передавал ли президент США свою позицию лично, но отметили, что у него установлены регулярные прямые контакты с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.



Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на израильского чиновника писала, что Хаменеи «не находится под иммунитетом» в контексте израильской военной кампании. По словам собеседника издания, любая цель может быть атакована, если это будет способствовать разрушению ядерной программы Ирана. Источник добавил, что ядерная инфраструктура Ирана уже понесла сокрушительный ущерб в результате авиаударов, а боевые действия, по его словам, прекратятся только в двух случаях: если Тегеран добровольно откажется от своей ядерной программы или если Израиль добьется полной невозможности ее восстановления.



Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня, заявив, что страна приблизилась к созданию ядерного оружия. Израильские силы нанесли удары по ключевым ядерным и военным объектам на территории Ирана. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении более 20 высокопоставленных иранских военных, а также о гибели девяти ведущих ученых, занимавшихся развитием иранской ядерной программы.



В ответ Тегеран провел масштабный ракетный обстрел, выпустив по Израилю сотни баллистических ракет. По данным израильских властей, в результате атаки погибли не менее 13 мирных жителей, еще сотни были ранены.



15 июня министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что страна готова заключить соглашение, исключающее возможность разработки ядерного оружия. Вместе с тем, как сообщает Iran International со ссылкой на осведомленные источники, представители иранской политической элиты уже начали закрытые переговоры с российскими властями о возможной эвакуации в случае дальнейшей дестабилизации обстановки.





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