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Георгий Гахария повторно вызван в парламентскую временную следственную комиссию
16.06.2025 11:02
Лидера партии «Гахария для Грузии», бывшего премьер-министра Георгия Гахарию повторно вызвали во временную следственную парламентскую комиссию.
Как пояснила председатель временной следственной комиссии Тея Цулукиани, он вызван на заседание в связи с вопросом Чорчана, чтобы ответить на дополнительные вопросы.
По ее же информации, Георгий Гахария вызван на заседание комиссии 23 июня.
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