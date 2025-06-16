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Георгий Гахария повторно вызван в парламентскую временную следственную комиссию


16.06.2025   11:02


Лидера партии «Гахария для Грузии», бывшего премьер-министра Георгия Гахарию повторно вызвали во временную следственную парламентскую комиссию.

Как пояснила председатель временной следственной комиссии Тея Цулукиани, он вызван на заседание в связи с вопросом Чорчана, чтобы ответить на дополнительные вопросы.

По ее же информации, Георгий Гахария вызван на заседание комиссии 23 июня.


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