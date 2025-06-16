Хоштария: Путь к демонтажу «Русской мечты» лежит через отказ от признания её легитимности

16.06.2025 13:39





«Мы должны активно работать с обществом, которое само нам сказало, что в Тбилиси никаких выборов не хочет — 70% против», — заявила лидер партии «Дроа» Элене Хоштария.



Хоштария задали вопрос о социологическом опросе, согласно которому на вопрос, должны ли оппозиционные партии участвовать в местных выборах 2025 года, 54% респондентов ответили «да».



«Путь к демонтажу «Русской мечты» лежит через отказ от признания её легитимности и отказ от сотрудничества с ней. Это и есть путь борьбы. Именно поэтому в тюрьме сидят, в том числе, лидеры этой коалиции. Как можно, с одной стороны, не ходить на парламентские комиссии, идти в тюрьму вместо внесения залога, а с другой — говорить о сотрудничестве на местных выборах с этой властью и тем самым фактически признать, что выборы проходят по правилам Бидзины Иванишвили? Это принципиальная позиция, и я надеюсь, что оппозиция достигнет единства. Слово «бойкот» — неправильное, нет таких выборов, которые можно бойкотировать. Мы должны активно работать с обществом, которое само нам сказало — в Тбилиси никто не хочет никаких выборов, 70% — против», — отметила Элене Хоштария.







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