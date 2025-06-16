Лилуашвили: Эпизод в Чорчана — единственный случай в истории, когда удалось защитить территориальные интересы страны

16.06.2025 13:54





«Эпизод в Чорчана — это единственный случай в истории Грузии, когда удалось защитить территориальные интересы страны и остановить «ползучую оккупацию» без военной эскалации», — заявил член партии «За Грузию» Бека Лилуашвили.



По его словам, этим событием страна отстояла свои национальные и территориальные интересы.



«Это был единственный случай, реализованный во время министерства внутренних дел под руководством Георгия Гахария при участии всех соответствующих ведомств. Мы защитили национальные и территориальные интересы страны без угрозы эскалации. То, что сейчас происходит со стороны прокуратуры и следственной комиссии — ничто иное, как политическое преследование Георгия Гахария, и это не началось сегодня.



Мы хорошо помним известные угрозы в адрес Георгия Гахария и его команды, за которыми вскоре последовало организованное нападение на Гахария в Батуми — с засадой, группой вооружённых лиц и слежкой. Расследование этого нападения не сдвинулось с места уже пятый месяц. Главный видеоматериал с камер наблюдения скрыт, прокуратура бездействует. После этого произошло нападение в Тбилисском международном аэропорту, вопрос вызова на заседание комиссии, где стало ясно, что готовится почва для уголовного и политического преследования. Это яркий пример политической расправы, который ясно показывает, кто является настоящей проблемой для «Грузинской мечты»», — заявил Бека Лилуашвили.



Напомним, прокуратура Грузии расследует обстоятельства, связанные с размещением полицейского поста у села Чорчана в 2019 году.





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