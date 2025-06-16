Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Ираклий Берая назначен главой Службы доходов Министерства финансов


16.06.2025   14:55


Леван Какава покинул должность главы Службы доходов Министерства финансов и на это место назначен Ираклий Берая. Об этом сообщила Служба доходов Минфина.

«Ираклий Берая назначен на должность начальника Службы доходов Министерства финансов на основании пункта 1 статьи 6 закона Грузии «О Службе доходов». До настоящего времени он возглавлял Следственную службу Министерства финансов.

Ираклий Берая родился 23 июля 1976 года. В 1998 году окончил экономический факультет ТГУ имени Иванэ Джавахишвили. В 2016–2025 годах был депутатом парламента Грузии 9-го, 10-го и 11-го созывов. Занимал должность заместителя министра юстиции. Глава Службы доходов Леван Какава ушел с должности 16 июня. Он занимал эту должность с 2019 года», - говорится в информации.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна