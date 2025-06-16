Ираклий Берая назначен главой Службы доходов Министерства финансов

16.06.2025 14:55





Леван Какава покинул должность главы Службы доходов Министерства финансов и на это место назначен Ираклий Берая. Об этом сообщила Служба доходов Минфина.



«Ираклий Берая назначен на должность начальника Службы доходов Министерства финансов на основании пункта 1 статьи 6 закона Грузии «О Службе доходов». До настоящего времени он возглавлял Следственную службу Министерства финансов.



Ираклий Берая родился 23 июля 1976 года. В 1998 году окончил экономический факультет ТГУ имени Иванэ Джавахишвили. В 2016–2025 годах был депутатом парламента Грузии 9-го, 10-го и 11-го созывов. Занимал должность заместителя министра юстиции. Глава Службы доходов Леван Какава ушел с должности 16 июня. Он занимал эту должность с 2019 года», - говорится в информации.





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