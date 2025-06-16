Вашадзе: Гахария не должен идти на комиссию - его хотят использовать для шоу

16.06.2025 15:52





Видишь же, что с тобой играют, хотят использовать для шоу, - заявил журналистам лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе, откликаясь на повторный вызов лидера «Гахария для Грузии» Георгия Гахария на заседание временной следственной комиссии парламента.



По его словам, Гахария не должен являться на заседание во второй раз.



«Я не хочу говорить, что думаю, однако считаю, что Гахария не должен идти хотя бы на второй вызов. Ладно, в первый раз пошел, а сейчас ему не стоит идти, потому что, видишь же, играют с тобой, хотят использовать тебя для шоу! И я думаю, что он не должен дать использовать себя. Остальное должен решить сам», - сказал Вашадзе.



Для справки, Георгий Гахария повторно вызван на заседание временной следственной комиссии парламента 23 июня.





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