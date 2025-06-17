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За нарушение трудовых прав иностранцев в Грузии будут предусмотрены денежные штрафы
17.06.2025 11:11
Согласно изменениям, трудовая деятельность трудового иммигранта у местного работодателя без соответствующего разрешения на трудовую деятельность повлечёт за собой штраф для местного работодателя — в размере 2 000 лари за каждого иностранного работника. Также предусмотрен штраф в размере 2 000 лари для самозанятого иностранца, осуществляющего трудовую деятельность без разрешения. В случае повторного нарушения предусмотрены двойные и тройные штрафы.
Кроме того, согласно изменениям, воспрепятствование деятельности инспекции труда или непредставление документов, удостоверяющих личность иностранца, со стороны местного работодателя повлечёт за собой следующие штрафы:
• Физическое лицо с доходом до 100 000 лари за предыдущий календарный год — штраф в размере 1 000 лари;
• Физическое лицо с доходом 100 000 лари и более — штраф в размере 2 000 лари;
• Зарегистрированное лицо как плательщик НДС (не физическое), с налогооблагаемыми операциями за последние 12 месяцев не превышающими 100 000 лари — штраф в размере 2 000 лари;
• Зарегистрированное лицо как плательщик НДС, с налогооблагаемыми операциями от 100 000 до 500 000 лари — штраф в размере 5 000 лари;
• Зарегистрированное лицо как плательщик НДС, с налогооблагаемыми операциями, превышающими 500 000 лари — штраф в размере 7 000 лари;
• Любой другой работодатель, включая нерегистрированных как плательщиков НДС (не физическое лицо) — штраф в размере 1 000 лари.
• Для самозанятого иностранца — штраф в размере 5 000 лари.
Также в проекте указано, что изменение трудовой или предпринимательской деятельности трудовым иммигрантом или самозанятым иностранцем, на которую ранее было выдано разрешение, без обновления этого разрешения, повлечёт за собой штраф в размере 2 000 лари.
При повторных нарушениях штрафы также будут удваиваться или утраиваться.
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