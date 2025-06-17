За нарушение трудовых прав иностранцев в Грузии будут предусмотрены денежные штрафы

17.06.2025 11:11





Согласно изменениям, трудовая деятельность трудового иммигранта у местного работодателя без соответствующего разрешения на трудовую деятельность повлечёт за собой штраф для местного работодателя — в размере 2 000 лари за каждого иностранного работника. Также предусмотрен штраф в размере 2 000 лари для самозанятого иностранца, осуществляющего трудовую деятельность без разрешения. В случае повторного нарушения предусмотрены двойные и тройные штрафы.



Кроме того, согласно изменениям, воспрепятствование деятельности инспекции труда или непредставление документов, удостоверяющих личность иностранца, со стороны местного работодателя повлечёт за собой следующие штрафы:



• Физическое лицо с доходом до 100 000 лари за предыдущий календарный год — штраф в размере 1 000 лари;



• Физическое лицо с доходом 100 000 лари и более — штраф в размере 2 000 лари;



• Зарегистрированное лицо как плательщик НДС (не физическое), с налогооблагаемыми операциями за последние 12 месяцев не превышающими 100 000 лари — штраф в размере 2 000 лари;



• Зарегистрированное лицо как плательщик НДС, с налогооблагаемыми операциями от 100 000 до 500 000 лари — штраф в размере 5 000 лари;



• Зарегистрированное лицо как плательщик НДС, с налогооблагаемыми операциями, превышающими 500 000 лари — штраф в размере 7 000 лари;



• Любой другой работодатель, включая нерегистрированных как плательщиков НДС (не физическое лицо) — штраф в размере 1 000 лари.



• Для самозанятого иностранца — штраф в размере 5 000 лари.



Также в проекте указано, что изменение трудовой или предпринимательской деятельности трудовым иммигрантом или самозанятым иностранцем, на которую ранее было выдано разрешение, без обновления этого разрешения, повлечёт за собой штраф в размере 2 000 лари.



При повторных нарушениях штрафы также будут удваиваться или утраиваться.





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