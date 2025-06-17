Хазарадзе: Мы готовы пойти на компромисс, чтобы создать единую платформу

17.06.2025 11:13





«Необходимо создать независимую платформу/штаб протестного Тбилиси, который объединит все протестные голоса», – пишет Мамука Хазарадзе в социальной сети. По его словам, гражданский штаб Тбилиси должен обеспечить отбор независимых кандидатов, и протестный Тбилиси должен заранее определить, кому доверить управление городом.



Хазарадзе отмечает, что его политическая команда готова к любым компромиссам ради создания новой объединённой платформы. По его словам, «освобождение страны от российской власти должно начаться с Тбилиси».



«Сегодня те, кто хотят независимости и свободы для страны, должны включиться в эту борьбу — параллельно с уличным протестом. Борьба с оккупацией должна вестись везде!



Гражданский штаб Тбилиси должен обеспечить отбор независимых кандидатов. Пусть протестный Тбилиси определит до выборов, кому доверит город. Уверен, протест и город найдут 50 независимых бойцов — профессионалов, честных граждан, которые никогда не смирятся с оккупацией и будут достойно бороться с остальными вызовами, стоящими перед Тбилиси.



Эта борьба обязательно должна быть надпартийной! Партии должны поддержать этих кандидатов всей своей инфраструктурой и ресурсами. Это должен быть всеобщий гражданский протест!



Мы готовы к любым компромиссам для создания новой объединённой платформы — если нужно, с новым номером, общим избирательным списком и единым сильным кандидатом, которого выберет гражданское общество, чтобы передать управление Тбилиси людям, пользующимся высоким доверием протестного общества.



В то же время главные требования — новые выборы и освобождение политзаключённых — остаются неизменными! Борьба до конца — на всех фронтах!», — пишет Мамука Хазарадзе.







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