Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Папуашвили отправился в Анкару


17.06.2025   11:15


Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отбыл с официальным визитом в столицу Турции Анкару.

По данным парламента Грузии, Шалва Папуашвили встретится с председателем Великого национального собрания Турции Руманом Куртулмушем.

В состав грузинской делегации во главе со спикером парламента Шалвой Папуашвили входят вице-спикер парламента Грузии Илья Инджия, председатель комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе, председатель комитета по обороне и безопасности Александр Табатадзе и руководитель группы дружбы с Турцией парламента Грузии Гия Чкония.

Визит председателя парламента в Анкару завершится 18 июня.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна