Папуашвили отправился в Анкару

17.06.2025 11:15





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отбыл с официальным визитом в столицу Турции Анкару.



По данным парламента Грузии, Шалва Папуашвили встретится с председателем Великого национального собрания Турции Руманом Куртулмушем.



В состав грузинской делегации во главе со спикером парламента Шалвой Папуашвили входят вице-спикер парламента Грузии Илья Инджия, председатель комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе, председатель комитета по обороне и безопасности Александр Табатадзе и руководитель группы дружбы с Турцией парламента Грузии Гия Чкония.



Визит председателя парламента в Анкару завершится 18 июня.







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