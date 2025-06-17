|
|
|
Папуашвили отправился в Анкару
17.06.2025 11:15
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отбыл с официальным визитом в столицу Турции Анкару.
По данным парламента Грузии, Шалва Папуашвили встретится с председателем Великого национального собрания Турции Руманом Куртулмушем.
В состав грузинской делегации во главе со спикером парламента Шалвой Папуашвили входят вице-спикер парламента Грузии Илья Инджия, председатель комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе, председатель комитета по обороне и безопасности Александр Табатадзе и руководитель группы дружбы с Турцией парламента Грузии Гия Чкония.
Визит председателя парламента в Анкару завершится 18 июня.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна