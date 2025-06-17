Полномочия Совета нацбезопасности Грузии будет исполнять правительство

17.06.2025 11:44





Правительство Грузии намерено упразднить Совет национальной безопасности. Соответствующее законодательное предложение уже внесено в парламент, сообщают в Администрации правительства. Согласно инициированной поправке, Совет национальной безопасности будет упразднен с 1 сентября 2025 года, а его полномочия будут осуществляться правительством Грузии «в соответствии с парламентской моделью управления».



«В случае одобрения парламентом соответствующие поправки будут включены в закон Грузии «О правилах планирования и координации политики национальной безопасности». Согласно поправкам, с целью ликвидации аппарата Совета национальной безопасности будет создана ликвидационная комиссия, состав, правила деятельности и полномочия которой определит правительство Грузии. Ликвидационная комиссия передаст активы аппарата Совета национальной безопасности, в том числе полномочия по обеспечению функционирования Национальной ситуационной комнаты, соответствующим ведомствам», — говорится в письменном сообщении администрации.



Совет национальной безопасности Грузии был создан в 1996 году, как говорится в законе («О Совете национальной безопасности»), «для организации военного строительства и обороны». Совет – совещательный орган, «уполномоченный на рассмотрение вопросов, для подготовки решений высшего уровня», говорится в законодательстве.



С 2020 года Совет национальной безопасности руководил экс-министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури.





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