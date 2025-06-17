Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Ираклий Кобахидзе встретился с новым председателем правительства Автономной Республики Абхазия


17.06.2025   11:46


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с новым председателем правительства Автономной Республики Абхазия Георгием Джинчарадзе.

Согласно информации пресс-службы премьер-министра Грузии, новый председатель ознакомил премьер-министра с планами и приоритетами на ближайший период.

Премьер-министр поздравил Георгия Джинчарадзе с утверждением на должности, пожелал ему успехов и пообещал поддержку.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна