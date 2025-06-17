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Ираклий Кобахидзе встретился с новым председателем правительства Автономной Республики Абхазия
17.06.2025 11:46
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с новым председателем правительства Автономной Республики Абхазия Георгием Джинчарадзе.
Согласно информации пресс-службы премьер-министра Грузии, новый председатель ознакомил премьер-министра с планами и приоритетами на ближайший период.
Премьер-министр поздравил Георгия Джинчарадзе с утверждением на должности, пожелал ему успехов и пообещал поддержку.