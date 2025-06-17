Радиационный фон на территории Грузии в пределах нормы — министерство

17.06.2025 11:48





Министерство охраны окружающей среды Грузии заявляет, что в Грузии не зафиксировано повышение радиационного фона.



Это ответ на вопрос бизнес-портала bm.ge в свете последних событий на Ближнем Востоке, ранее СМИ сообщали о двух взрывах в Иране, после израильских атак, на подземном заводе по обогащению урана.



«Агентство радиационной безопасности Грузии осуществляет непрерывный мониторинг радиационного фона на всей территории Грузии. В результате мониторинга не зафиксировано превышения дозы, соответственно, радиоактивной пыли на территорию Грузии не поступило», — сообщили в министерстве.





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