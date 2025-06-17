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Приговор Зурабу Джапаридзе огласят 23 июня


17.06.2025   12:10


Тбилисский городской суд сегодня, 17 июня, завершил рассмотрение дела против грузинского оппозиционера, лидера партии «Гирчи – Больше свободы» и «Коалиции за перемены», о неявке в спорную парламентскую комиссию. Приговор по уголовному делу судья Джвебе Начкебия огласит 23 июня.

Сам Джапаридзе на заседании не присутствовал. Его адвокат Кети Чомахашвили пояснила, что причиной стала утрата доверия политика к судье, поскольку именно по решению Джвебе Начкебия ранее был арестован его соратник Ника Гварамия.

22 мая Джапаридзе был заключён под стражу из-за неуплаты залога, назначенного в рамках предварительного расследования.

По аналогичному делу – за неявку в следственную комиссию под руководством Теи Цулукиани – ранее были арестованы оппозиционеры Ника Гварамия, Ника Мелия и Ираклий Окруашвили.

Официальная цель работы парламентской комиссии – расследование преступлений, совершённых чиновниками во времена правления экс-президента Михаила Саакашвили в 2003–2012 годах.

Согласно статье 349 УК Грузии, невыполнение требований временной следственной комиссии парламента Грузии наказывается штрафом или лишением свободы на срок до одного года с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.


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