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В Европейском парламенте пройдут дебаты по делу Мзии Амаглобели и проголосуют за резолюцию
17.06.2025 12:44
Завтра в Европейском парламенте пройдут дебаты по делу учредителя изданий «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзии Амаглобели.
Согласно информации, размещенной на веб-сайте Европейского парламента, депутаты обсудят тему: «Свобода медии в Грузии, в особенности дело Мзии Амаглобели».
Вместе с тем, в ближайший четверг европейские парламентарии проголосуют и за одноименную резолюцию.
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