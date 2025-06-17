В Европейском парламенте пройдут дебаты по делу Мзии Амаглобели и проголосуют за резолюцию

17.06.2025 12:44





Завтра в Европейском парламенте пройдут дебаты по делу учредителя изданий «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзии Амаглобели.



Согласно информации, размещенной на веб-сайте Европейского парламента, депутаты обсудят тему: «Свобода медии в Грузии, в особенности дело Мзии Амаглобели».



Вместе с тем, в ближайший четверг европейские парламентарии проголосуют и за одноименную резолюцию.





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