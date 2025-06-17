Хазарадзе: Меня опять вызвали на заседание нелегитимной комиссии нелегитимного парламента

17.06.2025 15:36





Лидера коалиции «Лело – Сильная Грузия» Мамука Хазарадзе повторно вызван на заседание временной ледственной комиссии парламента Грузии. Об этом в социальной сети пишет сам Хазарадзе.



Он также отметил, что не собирается являться на заседание указанной комиссии.



«Меня опять вызвали на заседание нелегитимной комиссии нелегитимного парламента, вновь по сигналу, вновь с нарушением Конституции и закона. Думаю, я ясно вам сказал, я вас не признаю, и являться не собираюсь!



Знаю, что вы хотите упрятать меня в тюрьму. Не мучьтесь, вам меня все равно не запугать! Борьба с российским режимом продолжится до конца!»- пишет оппозиционный политик.



На заседание комиссии он вызван 30 июня, в 10:30 по местному времени, для дачи показаний «о действиях, осуществленных во вред внешним политическим целям Грузии в 2012-2025 гг.».



Напомним, что в первый раз Мамука Хазарадзе был вызван на заседание временной комиссии 25 марта, куда он не явился. Ему было предъявлено обвинение по Статье 349-ой Уголовного кодекса Грузии - "Неисполнение требование временной следственной комиссии парламента Грузии". Указанное деяние карается штрафом, лишением свободы сроком до 1 года, лишением права на замещение должностей или деятельности сроком до 3 лет.





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