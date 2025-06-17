Нуман Куртулмуш: Мы хотим обновить трехсторонний механизм между Грузией, Турцией и Азербайджаном

17.06.2025 15:44





«Мы хотим обновить и реанимировать трехсторонний механизм между Грузией, Турцией и Азербайджаном», — заявил председатель Великой национальной ассамблеи Турции Нуман Куртулмуш на совместном брифинге с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили.



По словам Куртулмуша, отношения между Грузией и Турцией развиваются по всем направлениям.



«Наше сотрудничество, наши отношения продолжаются, развиваясь во всех сферах. Будем надеяться, что в следующем месяце президент Грузии посетит Турцию. Это еще больше углубит отношения между странами. Надеюсь и желаю, чтобы эти встречи еще больше ускорились и сделали наши отношения более интенсивными. Я пользуюсь этим средством и подчеркиваю, что мы готовы к любому сотрудничеству с Грузией», — заявил председатель Великой национальной ассамблеи Турции.



По его словам, от имени Турции он поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии.



«На всех международных форумах мы подчеркиваем этот факт, и я еще раз хочу подчеркнуть суверенитет и территориальную целостность и поддержку Турцией Грузии, мы хотим вернуть Грузию к связям, парламентским отношениям с ЕС, какие существуют у Турции», — заявил Нуман Куртулмуш.





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